Guerini: "Rafforzare programmi di cooperazione"

(Adnkronos) - "Passi avanti sono stati compiuti sia nella consapevolezza della centralità del tema difesa anche nelle nostre opinioni pubbliche. Possiamo contare su strumenti importanti come il fondo europeo per la difesa, ancora sottodimensionato ma uno strumento importante se viene correttamente interpretato e usato per far crescere grandi programmi di cooperazione europea". Lo ha detto Lorenzo Guerini, ministro della Difesa intervenuto al 70ennale di Elettronica Spa, azienda made in Italy leader nel settore della Difesa, aggiungendo che serve "da un lato consapevolezza nazionale" e dall'altro "un'Europa coraggiosa nella capacità di rafforzare e accompagnare grandi programmi di cooperazione internazionale".

"Noi possiamo contare in Europa già su solida base industriale e di ricerca, manca il fatto di dare una costante attenzione e centralità alla crescita di questa dimensione - ha proseguito - Credo sia mancata o non è stata sufficientemente forte in questi anni la capacità di rafforzare strumenti che consolidassero la cooperazione internazionale".