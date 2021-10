Selligent rilascia Selligent Data Studio PRO, soluzione dashboard e di reporting per Selligent Marketing Cloud

14 ottobre 2021 a

a

a

I brand beneficiano di reporting flessibile e centralizzato a supporto del marketing omnichannel, alla velocità del cliente

BRUXELLES, BELGIO e NASHVILLE, Tenn., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent), piattaforma cloud intelligente di marketing omnichannel, e brand del Gruppo CM, ha oggi annunciato il lancio di Selligent Data Studio PRO (SDS PRO). SDS PRO è una soluzione dashboard e di reporting flessibile per Selligent Marketing Cloud. Permette ai team marketing di costruire e condividere dashboard personalizzati usando dati disponibili all'interno di Selligent e combinarli con dati memorizzati in altre fonti di dati. Consolidando dati e creando visualizzazioni dettagliate dei pubblici e delle loro interazioni sui vari canali, SDS PRO risolve vari punti dolenti cruciali per i marketer.

“Selligent Data Studio PRO offre analisi di dati e generazione di insight di altissimo livello. Ci permette di esplorare liberamente i nostri dati senza alcun limite, dandoci migliori insight, perché possiamo facilmente effettuare il drill-through dei dati e analizzarli da diverse angolazioni”, ha affermato Geoffrey Baudts, Direttore Ecommerce e Marketing di Cassis-Paprika.

“Selligent Data Studio è la soluzione di reporting e dashboard marketing più avanzata che abbia mai visto nei miei 20 anni di esperienza. È impressionante l'alto grado di flessibilità e di facilità nel costruire relazioni su misura, insieme alla gamma di operazioni per connettersi ad altre fonti di dati al di fuori di Selligent”, ha affermato Jesse Price, Direttore di Ecommerce Marketing di Shoes For Crews, LLC. “Ci permette di creare report marketing per le nostre attività commerciali B2B che non erano possibili prima”.

I marketer si stanno allontanando dalle monolitiche mega corporation marketing, privilegiando le piccole aziende più agili e flessibili. Allo stesso tempo, stanno dando priorità ai dati dei clienti per ottenere una capacità a prova di futuro, al fine di creare una customer experience unica e omnichannel. Il Merkle Customer Engagement Report 2021 rivela che l'88% dei marketer sta dando priorità alla raccolta dati per la strategia marketing futura.

Selligent dà ai marketer quel che cercano, con una soluzione che permette loro di ottenere di più dai dati dei clienti. Con SDS PRO, i marketer ottengono report più trasparenti e agili, che possono aiutarli a operare alla velocità del cliente.

Con SDS PRO i marketer possono:

“I clienti si aspettano esperienze molto rilevanti sui vari canali e che stiano al passo, mentre i marketer necessitano di strumenti flessibili che forniscano ricchi insight, rapidamente. Selligent Data Studio PRO rende facile per i marketer personalizzare report e dashboard ed esplorare in dettaglio i dati per prendere decisioni marketing in modo più smart”, ha spiegato Desta Price, Chief Product Officer di CM Group, capogruppo di Selligent Marketing Cloud.

Su Selligent Marketing Cloud

Selligent Marketing Cloud, un brand di CM Group, è una piattaforma di cloud marketing omnicanale.

La nostra tecnologia dinamica fornisce insight azionabili che consentono alle aziende di offrire messaggi personalizzati e di valore per i consumatori, con il risultato di esperienze coinvolgenti trasversali su tutti i canali. Con team negli Stati Uniti e in Europa e una rete globale di partner, la nostra mission è di rendere il marketing un'esperienza personalizzata. Oltre 700 brand in tutto il mondo nei settori retail, travel & hospitality, media, entertainment, editoria e servizi finanziari hanno scelto Selligent per fornire i propri programmi.

Scopri di più su Selligent e collegati con noi su Twitter, LinkedIn, e il nostro blog.

Contatti PR:

Emily RileyRiley Strategic [email protected]

Katie PfisterGruppo [email protected]