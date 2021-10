Senato: domani giornata su alfabetizzazione digitale

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Domani, in Senato, su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli, si svolgerà una giornata dedicata all'alfabetizzazione digitale. Il primo appuntamento, in agenda, è alle ore 12: nella Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata la nona edizione del Digitalmeet 2021, festival dedicato all'alfabetizzazione digitale che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre in tutta Italia. Durante la conferenza stampa, cui parteciperanno, fra gli altri, il senatore De Poli e Gianni Potti (founder Digitalmeet 2021), verrà presentata una ricerca condotta da Infocamere sulle donne protagoniste della Digital transformation del Paese. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming al link https://webtv.senato.it/webtv_live?canale=webtv7 .

Nel pomeriggio, alle 15.30, a Palazzo Giustiniani, in Sala Zuccari, si svolgerà il convegno "Alfabetizzazione digitale e competenze: quale futuro per il Paese?". Dopo i saluti del senatore De Poli e di Gianni Potti, sono previsti gli interventi di Assuntela Messina (sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale); Paolo Ghezzi (direttore generale InfoCamere); Gianpaolo Araco (capo Ufficio Organizzazione-Strategie It, Senato della Repubblica); Francesco Romano (direzione Risorse e affari generali, titolare del servizio Ict, Consap) e Alberto Barachini (presidente della commissione Vigilanza Rai). I lavori del convegno verranno trasmessi in diretta streaming al link https://web.tvsenato.it e sul canale You Tube del Senato https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano .