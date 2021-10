Green pass: Ricci (Ali), 'minoranza non vaccinata non può bloccare città'

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Le città italiane non possono essere bloccate dalla decisione di una minoranza di non vaccinarsi. Se stiamo riuscendo a limitare gli effetti drammatici della pandemia e riprendendo una vita normale è proprio grazie al rigore sul green pass. Ora che l'Italia si è rimessa in moto non si può mollare sui tamponi gratuiti: chi si è vaccinato è responsabile, non fesso”. Lo afferma il presidente Ali e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci.