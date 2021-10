Pd: Ascani, 'nati per unire progressisti e riformisti'

14 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Per me il Partito Democratico è semplicemente casa. Oggi la nostra comunità compie 14 anni: donne e uomini che si spendono quotidianamente nei banchetti, nelle mobilitazioni, nei volantinaggi e nelle Feste de l'Unità e, naturalmente, nelle istituzioni e nel Governo della cosa pubblica a tutti i livelli". Così Anna Ascani del Pd su Fb.

"Il nostro è un progetto che nasce per unire progressisti e riformisti in uno sforzo di trasformazione del Paese che non lasci indietro nessuno. Non dobbiamo dimenticare mai questa nostra ragione fondativa. Buon compleanno Pd!".