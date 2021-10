Agenzia Funebre Eden: tanatoestetica ed elaborazione del lutto

14 ottobre 2021 a

(Lecce 14 ottobre 2021) - Lecce 14 ottobre 2021. L'importanza del prendersi cura del corpo del defunto e presentarlo ai familiari per l'estremo saluto con un aspetto sereno, nel ricordo di quando era in vita

Gli stadi del lutto, le modalità, le reazioni richiedono del tempo per poter essere elaborati e sono ovviamente diversi da caso in caso e non sono sempre così lineari e correlati. A questa problematica, così profonda e complessa, dà un apporto concreto Diego Spagnolo, titolare dell'Agenzia Funebre Eden, dislocata nelle due sedi di Carmiano e Trepuzzi in provincia di Lecce, che ha portando per primo nel Salento la tecnica della tanatotoestetica, ancora sconosciuta in Puglia.

“Ho intrapreso la strada del settore funerario da piccolo, seguendo i miei genitori”, introduce Diego Spagnolo. “Dopo tanti anni di esperienza ho notato che il settore aveva bisogno di evolversi e, nel 2011 presso la Scuola di Formazione per la Funeraria di Modena, ho deciso di intraprendere un percorso veramente innovativo incentrato sulla tanatoestetica, ovvero la disciplina che si occupa di risolvere tutti i problemi dovuti alla tanatomorfosi e della cura dell'aspetto estetico del defunto, permettendo di ricostruire anche i corpi accidentati e di effettuare make-up funerario per garantire un ottimo mantenimento della salma. Non bisogna sottovalutare l'importanza di prendersi cura del corpo del defunto e presentarlo ai familiari per l'estremo saluto con un aspetto sereno, nel ricordo di quando era in vita. Questa esigenza mi ha portato a specializzarmi anche in psicologia del lutto”.

Il tanatoesta è un professionista che si trova a svolgere un lavoro molto delicato: il suo compito è fare tutto il possibile per presentare la salma nelle migliori condizioni, attenuando i segni lasciati dalla morte, agendo contestualmente a livello di sostegno psicologico nei confronti di familiari e amici della persona scomparsa.

“La mia passione ed il mio desiderio di conoscenza mi hanno spinto oltre. Nel 2015, sempre a Modena, mi sono specializzato in ‘Psicologia del lutto e della figura professionale del Cerimoniere', prosegue Spagnolo. “Ciò mi ha permesso di comprendere il giusto contatto da tenere con i dolenti nel momento del lutto, il conforto da dare e l'organizzazione del Cerimoniere per ogni tipo di cerimonia. Il dialogo con familiari e amici della persona venuta a mancare è diventato più profondo, generando un rapporto di empatia, fondamentale in un momento quale è quello della scomparsa di un proprio caro”.

Lavorare con la giusta preparazione e professionalità, senza improvvisazioni, confermano quanto l'agenzia Funebre Eden sia particolarmente attenta, raggiungendo un'altissima qualità del servizio.

“Sempre più convinto che la strada dell'Istruzione Funeraria fosse quella giusta, nel 2018 ho intrapreso un corso in formazione specialistica in Tanatoestetica di secondo livello”, sottolinea Spagnolo. “Ho così migliorato e personalizzato le tecniche acquisite negli anni grazie alla tanatoprassi avanzata e al make-up funerario con aerografo”.

Nello stesso anno Spagnolo decide di condividere competenze e conoscenze acquisite in ambito di tanatoestetica, con i colleghi delle varie Agenzie Funebri, organizzando corsi di formazione a Lecce. Nel giro di pochi mesi, il crescente interesse da parte delle Agenzie Funebri del Salento lo spingono a realizzare corsi a Conversano, Barletta, San Severo e Potenza, spostandosi anche in Sicilia, Calabria e Lazio. Nel 2019 vola a Barcellona per intraprendere il Corso di Tanatoestetica e Tanatoprassi di terzo Livello con vari aggiornamenti e novità tecniche.

Recentemente Spagnolo ha seguito un ulteriore percorso dedicato alla ‘Spiritualità e al rito dell'addio all'animale domestico', uno sguardo nuovo dedicato ai compagni di vita a quattro zampe.

