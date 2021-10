Tennis: Pennetta candidata per la Hall of Fame, sarebbe prima italiana ammessa (2)

14 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - I tifosi italiani, come detto in precedenza, possono aiutare Pennetta a raggiungere il traguardo dell'induzione nella Hall of Fame nel 2022, votando per lei a partire da venerdì 15 ottobre online, sul sito vote.tennisfame.com. L'induzione nella Hall of Fame avviene infatti combinando il risultato delle preferenze dei tifosi con quello dell'Official Voting Group di cui fanno parte giornalisti, storici e membri già inseriti nella Hall of Fame che voteranno nei prossimi mesi. Finora gli unici italiani che hanno ottenuto questo riconoscimento sono stati Nicola Pietrangeli nel 1986 e Gianni Clerici nel 2006.

"I tifosi di tennis sono appassionati, ma conoscono bene questo sport e sanno come valutare. Il loro input su chi ammettere nella Hall of Fame è una parte importante del processo di selezione. Siamo soddisfatti di fornire la piattaforma per far votare i tifosi e di offrire così un'opportunità perché dicano la loro.

"Inoltre, la diversità di provenienza dei candidati di quest'anno dimostra chiaramente la popolarità globale del nostro sport. Non è realistico pensare che gli appassionati di tutto il mondo possano venire a Newport per celebrare i grandi dal vivo, ma in questo modo possono comunque partecipare e sostenere i candidati che per loro meritano di più questo che è il massimo onore nel tennis" ha detto Todd Martin, CEO dell'International Tennis Hall of Fame.