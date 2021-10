Regione Lazio e Cfi a sostegno dei workers buyout, pubblicato bando di 8 mln

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Regione Lazio e Cfi-Cooperazione Finanza Impresa insieme a sostegno dei workers buyout. Pubblicato un bando di 8 milioni di euro per favorire il salvataggio delle aziende in crisi da parte dei dipendenti o ex-dipendenti organizzati in forma di cooperativa. Il Fondo rotativo costituito dalla Regione Lazio per il recupero delle aziende in crisi (Fondo Wbo) sarà gestito da Cfi-Cooperazione Finanza Impresa dopo che la Giunta regionale ha affidato a Lazio Innova il compito di individuare il gestore del fondo.

Il bando regionale prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero, pari al 100% dei costi ammissibili con un importo minimo di 20 mila euro, per sostenere l'acquisizione o l'affitto di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti da parte di società cooperative (costituite o costituende) di lavoratori dipendenti di aziende in crisi o oggetto di delocalizzazione.

Beneficiari del finanziamento agevolato sono le società cooperative, appartenenti alla categoria produzione e lavoro, costituite per almeno 2/3 da dipendenti di un'azienda in crisi o oggetto di delocalizzazione (azienda di provenienza), che presentino un progetto industriale per il recupero dell'azienda.

"La collaborazione avviata con la gestione del Fondo Wbo tra la Regione Lazio e Cfi, strumento finanziario che da 35 anni sostiene il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori – sottolinea l'amministratore delegato di Cfi, Camillo De Berardinis - permette di realizzare importanti sinergie a livello di competenze e di risorse. Si possono integrare, ove richiesto dal piano industriale, l'intervento del Fondo Regionale con i finanziamenti della Legge Marcora, in particolare con la partecipazione al capitale di rischio della nuova cooperativa da parte di CFI. La finalità è di rafforzare patrimonialmente l'impresa e di affiancare e assistere i lavoratori nella fase di avvio e consolidamento”.

“Il Fondo Wbo Lazio – conclude De Berardinis- dà ai lavoratori l'opportunità di salvaguardare la loro occupazione e di essere nello stesso tempo imprenditori, protagonisti del proprio futuro. I workers buyout rappresentano anche una risposta alla tendenza accentuatasi negli ultimi anni: quella della precarizzazione e svalutazione del valore del lavoro, perché restituiscono centralità al lavoro nell'impresa e valorizzano competenze e professionalità”.

L'apertura dello sportello è prevista alle ore 09.00 del 20 ottobre 2021 e le domande possono essere presentate fino al primo luglio 2029. Possono presentare domanda anche i dipendenti dell'azienda di provenienza non ancora costituiti in cooperativa, in qualità di soggetti promotori. Presso la sede di Cfi è attivato uno sportello informativo accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 16.00. L'accesso allo sportello informativo può avvenire – previo appuntamento – con accesso fisico alla sede di Cfi sia con canale informatico.