Il Bahrein lancia il più veloce hub logistico globale marittimo-aereo della regione

L'hub logistico multimodale ridurrà i costi del 40% e i tempi di consegna di 2 ore

MANAMA, Bahrein, 14 ottobre 2021 /PRNewswire/-- Il Regno del Bahrein ha lanciato l'hub logistico multimodale regionale più veloce della regione con un tempo di consegna di sole 2 ore per tutti i container; i prodotti potranno quindi raggiungere i clienti in metà del tempo e al 40% del costo.

Il lancio del "Bahrain Global Sea-Air Hub" sfrutta sia la posizione strategica del Bahrein a metà strada tra i mercati europei e asiatici, sia la sua vicinanza ai mercati di destinazione regionali, stabilendo il più efficiente hub di trasbordo marittimo-aereo multimodale della regione con portata globale.

L'hub adotta procedure di sdoganamento semplificate, logistica ottimizzata e digitalizzazione completa per ottenere un tempo di consegna end-to-end di appena due ore per le merci in transito dall'aeroporto internazionale del Bahrein al porto di Khalifa bin Salman e viceversa.

Tutto questo si traduce in una riduzione del 50% del tempo medio di consegna rispetto al trasporto marittimo puro e in una riduzione del 40% dei costi rispetto al trasporto aereo puro. Di conseguenza, l'hub marittimo-aereo del Bahrein rappresenta una valida alternativa per i produttori e gli spedizionieri, in particolare nel contesto dell'attuale crisi marittima.

Il Bahrein concederà lo status di Partner in questa iniziativa a tutti i mercati a livello globale, il che consentirà alle loro aziende con sede a livello nazionale di diventare spedizionieri autorizzati presso l'hub logistico globale marittimo-aereo del Bahrein.

Il Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni del Bahrein, H.E Kamal bin Ahmed, ha dichiarato:

"Il lancio di questo hub logistico globale marittimo-aereo, il più veloce del Medio Oriente, qui in Bahrein è una vera opportunità non solo per le aziende logistiche globali, ma anche per gli esportatori di tutto il mondo. Questo servizio può ridurre del 40% i costi rispetto al trasporto aereo puro e del 50% i tempi di consegna rispetto al trasporto marittimo puro".

Ha aggiunto: "Ciò è possibile solo grazie alla nostra posizione unica, alla vicinanza dei nostri porti, e ai nostri regolatori, operatori e autorità portuali che lavorano a stretto contatto, unitamente alla nostra soluzione di elaborazione digitale all'avanguardia".

Questo hub consentirà la crescita del settore logistico in Bahrein, contribuendo a diversificare ulteriormente l'economia del Regno. La crescita del PIL non petrolifero del Bahrein su base annua ha raggiunto il 7,8% nel secondo trimestre del 2021.

I costi operativi nel settore logistico sono inferiori del 45% in Bahrein rispetto ai mercati vicini, come indicato dal report di KPMG del 2019 "Cost of Doing Business in Logistics". Questo ha portato il Bahrein a diventare un punto di riferimento interessante per le aziende globali e regionali che operano all'interno del settore.

