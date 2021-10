14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Quanto accaduto alla Cgil riguarda tutti gli europei. Grazie a agli eurodeputati Pd e S&D, nonostante l'opposizione dei gruppi di Fdi e Lega, prossima settimana l'Europarlamento discuterà in aula delle violenze e della necessità di sciogliere movimenti neofascisti in tutta Europa". Così in un tweet Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati del Partito Democratico.