Roma, 14 ott. (Adnkronos) - E' terminata a Palazzo Chigi la cabina di regia col premier Mario Draghi. Nel corso della riunione, riferiscono alcuni presenti all'Adnkronos, non è stato affrontato il tema dei tamponi 'calmierati', in vista della data di domani in cui scatterà l'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ma è stato fatto solo il punto sul dl fiscale.