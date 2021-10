Norvegia: Spigarelli (Fitarco), 'arco da caccia in Italia è equiparato a fucile ad un colpo' (2)

14 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Sicuramente era una persona addestrata. Io sono rimasto stupito. Un Mauro Nespoli argento alle Olimpiadi di Tokyo su un bersaglio in movimento a 30 metri farebbe fatica a prenderlo, non è la sua specialità. Noi tiriamo a bersagli fermi, è l'antitesi quanto successo, dal tiro sportivo", ha aggiunto il Coordinatore Tecnico della Nazionale Olimpica che costruisce archi e accessori sportivi, attrezzature olimpiche. "La caccia con l'arco da noi non è proibita ma bisogna avere la licenza. Ma è la punta che fa la grande differenza e che può uccidere".