Roma: Gualtieri a gioco Sky Tg24, 'in giunta? Gianotti, Zeman e Elodie'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Fabiola Gianotti grande scienziata, le darei la delega sull'innovazione, la scienza. Credo che Roma debba essere la capitale della ricerca. E poi" in tema di periferie "farei la battuta su Zeman e le 'zone'. Ma anche Elodie che è una bravissima cantante romana, le darei la delega alla realizzazione di spazi per la musica per i giovani". Così Roberto Gualtieri al confronto con Enrico Michetti su Sky Tg24 quando gli viene chiesto di scegliere tra alcuni personaggi da Giulio Andreotti e Zeman, appunto, da mettere in giunta.