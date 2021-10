Lombardia: Regione stanzia altri 9 mln per imprese artigiane

14 ottobre 2021 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha deciso di investire altri 9 milioni di euro per supportare le imprese artigiane lombarde. Sono risorse che vanno ad aggiungersi ai 6,2 milioni già stanziati sulla linea 'Artigiani 2021' del bando 'Investimenti per la ripresa'. Lo strumento regionale intende sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane nell'ambito di interventi orientati a queste finalità: transizione digitale, transizione green e sicurezza sul lavoro.

"È un supporto - afferma l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia - a una categoria fondamentale del tessuto economico lombardo e la decisione di aumentare la dotazione finanziaria dimostra la grande vicinanza di Regione Lombardia al comparto artigiano". Il bando viene rifinanziato con 9 milioni di euro suddivisi per 3,6 milioni per finanziare tutte le domande già presentate dalle imprese e 5,7 per sostenere nuovi progetti che potranno essere presentati con la riapertura del bando prevista entro fine ottobre. Il totale dell'investimento da parte di Regione è di circa 20 milioni di euro.