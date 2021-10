Fdi: Crosetto abbandona Piazza Pulita, 'non è giornalismo, ho sbagliato a venire'**

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. Adnkronos) - "Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado". Così Guido Crosetto a Piazza Pulita abbandonando in diretta la trasmissione dopo alcuni servizi sulla vicenda di Fdi documentata da Fanpage. Il conduttore Corrado Formigli ha ricordato di aver invitato da settimane Giorgia Meloni a partecipare a Piazza Pulita.