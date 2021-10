Si aprono oggi le porte di Smart City Expo Shanghai 2021

15 ottobre 2021 a

BARCELLONA, Spagna, 15 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- A partire da oggi fino a venerdì 15 ottobre, il Museo Postale di Shanghai ospiterà la seconda edizione di Smart City Expo Shanghai (SCES), il principale evento sull'innovazione urbana nel continente asiatico, che verte sul ruolo della tecnologia utilizzata dalle città. L'evento, organizzato da Fira de Barcelona e INTEX, offrirà più di 20 conferenze e vedrà la partecipazione di oltre 70 relatori locali e internazionali.

L'evento, il cui slogan è "The Smart is Rising", mira a essere un pioniere nell'ambito dell'innovazione applicata alle città a vantaggio dei loro abitanti. Protagonista dell'evento sarà la parte delle conferenze riguardanti i quattro temi principali: trasformazione digitale, settore energetico e ambientale, governance e mobilità intelligente.

Tra gli oltre 70 relatori partecipanti, Jeff Merritt, Head of IoT del World Economic Forum, interverrà a una conferenza sui nuovi modelli di governance urbana attraverso soluzioni di gestione intelligente, insieme a Kevin Johnson, UN-Habitat Overseas Advisor, che parlerà del potenziale dei big data come strategia nazionale.

Il CEO del DeepBlue Technology Group, Chen Hai Bo, fornirà ulteriori informazioni sulla cooperazione nel campo della trasformazione digitale tra le città di Barcellona e Shanghai, mentre il Vicepresidente dello Smart City Research Institute di China Unicom, Xia Junjie, illustrerà i nuovi modelli di mobilità urbana e parlerà di come adattare la pianificazione urbana.

Per quanto riguarda la fiera, aziende leader come Huawei, China Mobile Limited e Cloudwalk Technology saranno presenti nell'area espositiva dell'evento per proporre soluzioni all'avanguardia nel campo dell'intelligenza e dell'innovazione urbana.

L'evento ospiterà anche l'inizio del ponte Barcellona-Shanghai, un'iniziativa organizzata dal Consiglio comunale di Barcellona in collaborazione con l'Ufficio per gli affari esteri del Consiglio comunale di Shanghai per celebrare il 20° anniversario del gemellaggio tra le due capitali con incontri d'affari, seminari ed esposizioni di diverso tipo. Il programma inizierà con una conferenza del Primo Vicesindaco di Barcellona, Jaume Collboni.

SCES fa parte della strategia di internazionalizzazione dello Smart City Expo World Congress, il principale summit internazionale sulle smart city e sulle soluzioni urbane organizzato da Fira de Barcelona, la cui 11a edizione è in programma dal 16 al 18 novembre 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659955/SCES.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg