SNAI – Serie A: Juve-Roma, tradizione bianconera Mourinho contro il tabù Stadium

Il big match di domenica sera vede i padroni di casa nettamente favoriti, a 1,90 contro il 4,25 del «2». Il tecnico portoghese cercherà di rompere la “maledizione” legata allo stadio bianconero, dove la Roma ha perso 11 partite su 12 – Lazio-Inter, per il ritorno di Inzaghi prevale il «2» nerazzurro.

Milano, 15 ottobre 2021 – Un match di grande tradizione, condito da polemiche storiche, a cui ora si aggiunge la rivalità tra i rispettivi tecnici, Allegri da una parte e Mourinho dall'altra: alla sfida tra Juventus e Roma, in programma a Torino domenica sera, non mancano certo gli elementi di interesse. In linea di partenza, però, non sarà un confronto alla pari, a giudizio dei betting analyst di SNAI, che vedono i bianconeri nettamente favoriti, a 1,90, mentre la vittoria della Roma si colloca a debita distanza, a quota 4,25. A orientare il pronostico contribuiscono i trascorsi negativi per la Roma all'Allianz Stadium: 11 sconfitte su 12 partite (due delle quali in Coppa Italia), con 25 gol bianconeri e soltanto 7 giallorossi. L'unico successo della Roma risale al 1° agosto del 2020 (1-3), in un clima particolare, con la Juventus già sicura del titolo e senza pubblico sugli spalti. Nel nuovo stadio bianconero le due squadre non hanno quindi mai pareggiato: la prima volta è data a 3,45. Attrae la sfida dialettica tra Allegri e Mourinho, che potrebbe alimentare il nervosismo e sfociare in un cartellino giallo e rosso. Per SNAI il più “disciplinato” è l'allenatore della Juve, la cui ammonizione è data a 5,00, contro il 3,50 del portoghese. Un rosso per Allegri vale 12 volte la scommessa, l'identica sanzione per Mourinho scende a 7,50.

All'Olimpico attacchi boom - Domani, altra partita di cartello, un Lazio-Inter segnato dal ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico. Il nuovo tecnico nerazzurro si presenta davanti ai suoi ex tifosi da favorito, con il «2» dato 2,20 e il segno «1» della Lazio offerto a 3,40. L'ultima volta, il 4 ottobre 2010, finì in pareggio (1-1), esito che domani pagherebbe 3,30. L'Inter ha il miglior attacco del campionato, avendo segnato 22 reti in 7 partite; anche la Lazio è sotto questo aspetto piuttosto attiva, con le sue 15 reti, il che rende più che probabile una gara da Over (almeno tre gol nel match), dato a 1,60, mentre l'Under sale fino a 2,25. Per la prima volta dopo anni Immobile e Dzeko non si incontrano in clima derby. I due bomber partono alla pari, con le rispettive reti che valgono 2,50. Stessa quota per Lautaro Martinez, mentre il gol dell'ex da parte di Correa vale 3,50.

Milan, occhio a Tudor - Domenica sera, il Napoli cercherà di mantenersi a punteggio pieno, mettendo in fila l'ottava vittoria consecutiva. L'avversario da incontrare al Maradona è il Torino di Juric, che dopo un inizio stentato appare in netta crescita. Il pronostico SNAI premia comunque gli azzurri di Spalletti, dati appena a 1,40. Il Toro segue a distanza, a 7,50, difficile anche arrivare a un pareggio, dato a 4,75. Il Milan, attualmente secondo, tenterà di tenere il passo malgrado assenze pesanti e un avversario insidioso come il Verona, che con Tudor in panchina è ancora imbattuto (due vittorie e due pareggi) e segna valanghe di gol (ben dodici, con una media di tre a partita). Il pronostico per il match di San Siro è comunque nettamente rossonero, con il segno «1» a 1,55, il pari a 4,25 e la vittoria ospite a 5,75.

Fiducia all'Atalanta - L'Atalanta, finora inferiore alle aspettative, prova il rilancio a Empoli. Missione probabile, vista la quota SNAI del «2», 1,57. Il colpo a sorpresa di Andreazzoli, che quest'anno ha già battuto la Juve, vale 5,25, la «X» si gioca a 4,25. Tra le altre: punti pesanti in palio tra Spezia e Salernitana, con i liguri padroni di casa avanti (2,20 contro 3,35). Equilibrio fra Cagliari (2,60) e Sampdoria (2,80), Udinese (2,30) favorita sul Bologna (3,10).

