15 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come spiegato dal ministro Franco al ministro Giorgetti in Cdm, i fondi per rifinanziare il reddito di cittadinanza provengono dal capitolo sovrastimati e non spesi. Siamo disposti a spiegarlo alla Lega con un disegnino". Così fonti M5S, all'Adnkronos, replicando alle accuse della Lega.