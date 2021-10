Giustizia: Mattarella ad Anm, 'no a corporativismo ma dialogo con istituzioni'

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "L'obiettivo di aprire uno ‘spazio di dibattito' attraverso il contributo di varie figure istituzionali che operano nel mondo del diritto, va nella giusta direzione volta a valorizzare il ruolo dell'Associazione nazionale magistrati che, lungi dal coltivare corporativismo autoreferenziale, è chiamata a promuovere e sostenere il dialogo autentico della magistratura ordinaria con le istituzioni e con la società". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in occasione della presentazione da parte dell'Associazione della nuova iniziativa editoriale di un Commentario della magistratura.

"La magistratura, particolarmente in questo suo difficile momento, deve saper svolgere la propria funzione -ribadisce il Capo dello Stato- in un'interrelazione continua con il contesto socio-culturale nel quale opera perché nel nostro sistema costituzionale, anche per la funzione giudiziaria, è vitale il confronto costruttivo con le Istituzioni della Repubblica".