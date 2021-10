Infortuni: operaio cade da tetto capannone nel Milanese, è grave

15 ottobre 2021 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito a Nerviano, in provincia di Milano, cadendo per circa 6 metri dal tetto di un capannone. Attorno alle 10.30 l'uomo, per cause ancora da chiarire, è caduto dal tetto del capannone su cui stata lavorando e ha riportato un trauma cranico e ferite al volto. Il 44enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'Ats.