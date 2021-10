Cgil: Calenda, 'piattaforma manifestazione sbagliata e non aperta a tutti'

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Io avevo aderito alla manifestazione immediatamente, i sindacati sono una istituzione democratica e vanno preservati, una manifestazione contro un gesto di violenza fascista aperta a tutti. Ora mi trovo non più solo quello ma una piattaforma politica e sociale, secondo me completamente sbagliata, che non può esserci se si vuole fare una grande manifestazione di tutti, dove dovrebbero esserci anche i rappresentanti della destra". Lo ha detto Carlo Calenda, a Tagadà, parlando della manifestazione della Cgil di domani.