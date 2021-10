Infortuni: operaio folgorato nel Milanese, è grave

15 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Un operaio di 66 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato mentre era al lavoro in un'azienda a Nerviano, in provincia di Milano. Attorno alle 15 l'uomo era stava lavorando in una cabina elettrica, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto folgorato, riportando ustioni a un braccio e al volto. Il 66enne è stato portato all'ospedale di Legnano in codice rosso. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats.