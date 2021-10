Governo: Draghi riunisce Cics, sul tavolo anche piano triennale e crisi afghana

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il Cics, il cui compito è di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività in materia di cooperazione allo sviluppo, ha approvato: lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023, che delinea la visione strategica della Cooperazione italiana; la Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2019; le Linee guida sull'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e bambine; le Linee guida sull'infanzia e l'adolescenza".

"E' stata inoltre presentata - si legge in una nota di Palazzo Chigi - una nota informativa sull'impegno della Cooperazione italiana rispetto alla crisi afghana". La riunione di oggi, che ha avuto luogo dopo il Cdm, è la quinta dopo quelle tenutesi nel 2015, nel 2017, nel 2018 e nel 2020. Il CICS (istituito con la legge di riforma della cooperazione allo sviluppo del 2014) è presieduto dal Presidente del Consiglio e composto da 12 Ministri. Esso assicura la programmazione e il coordinamento di tutte le attività in materia di cooperazione allo sviluppo e presenta, inoltre, il quadro delle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, proponendo la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero.