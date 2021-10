Pari opportunità: Conte, 'dalla Bonetti attacco strumentale, viva la Raggi'

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Pur di condurre un attacco strumentale contro Virginia Raggi la ministra ha dimostrato che non basta un incarico istituzionale per rimuovere atteggiamenti pregiudiziali contro le donne. Quando chi riveste incarichi e responsabilità di Governo esprime questi concetti diventa parte del problema e non della soluzione". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte a proposito delle parole della ministra Elena Bonetti sulla sindaca di Roma.

"Viva le donne e gli uomini che si impegnano per combattere disuguaglianze e disparità. Viva le donne e gli uomini che si impegnano per la propria comunità con il coraggio di Virginia Raggi", aggiunge il leader del M5s.