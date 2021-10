Lavoro: Bonomi, 'noi vogliamo ammortizzatore sociale universale'

15 ottobre 2021 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - "Oggi sembrerebbe che sulla riforma degli ammortizzatori sociali si pensi a un'estensione della Cig. Noi invece siamo per un ammortizzatore universale, a favore di tutti. Ma se è a favore di tutti, devono pagare tutti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Bergamo. "E' come se io avessi la macchina e chiedessi al vicino di pagarmi il bollo dell'assicurazione. E' quello che stiamo facendo noi con le nostre imprese", ha spiegato.

"Paghiamo 3 miliardi di euro per la cassa integrazione ordinaria e riceviamo prestazioni ogni anno per 600 milioni. Siamo contributori netti per 2,4 miliardi all'anno e sembra sempre che quando ci sono le casse integrazioni qualcuno ci stia regalando i soldi", ha continuato Bonomi.

Sugli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro "ogni giorno ci annunciano la riforma. Sono 16 mesi che la stiamo aspettando. A luglio 2020 abbiamo fatto la nostra proposta di riforma, a cui non abbiamo avuto risposta", ha concluso.