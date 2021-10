Elezioni: Ronzulli, 'risorse Recovery a sindaci competenti e responsabili'

15 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "I comuni italiani hanno la grande occasione del recovery fund che dà la possibilità di spingere la ripresa e lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'emergenza economica. E' però fondamentale che le risorse a disposizione vengano spese bene e non sperperate, investite per creare benessere e stabilità e non sprecate in mille rivoli come hanno fatto i grillini con il Governo Conte". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, oggi a Pinerolo a sostegno del candidato sindaco Giuseppino Berti in vista del ballottaggio.

"Anche a Pinerolo è arrivato il momento di rialzarsi. Serve anche qui lo stesso cambio di passo che c'è stato per tutta Italia con l'arrivo di Draghi e prima ancora, in Piemonte, con la vittoria del governatore Cirio dopo anni anni bui di gestione della sinistra”, ha spiegato Ronzulli.

“Voi avete toccato con mano il buongoverno di centrodestra a livello regionale. Prima ancora di avviare un'eccellente campagna vaccinale, il governatore Cirio ha inaugurato l'obbligo dei termoscanner agli ingressi delle scuole per garantire la sicurezza sanitaria dei vostri figli ed impedire le quarantene e quindi la dad", ha detto ancora l'esponente di FI.