Green pass: Prodi, 'oggi ha vinto la normalità e la maggioranza'

Roma, 15 ott (Adnkronos) - Per le piazze no green pass violente "c'è stata una esaltazione della forza di questi movimenti, non dimentichiamo che più dell'80% degli italiani ha scelto di vaccinarsi. Oggi ha vinto il Paese normale, quello di coloro che capiscono che una tua azione, il vaccino, giova anche agli altri. Questo è importante, la società coesa. E' bello vedere che ha vinto la maggioranza". Lo ha detto Romano Prodi a Zapping.