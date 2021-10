Confindustria: Bergamo, inaugurata nuova sede al Kilometro Rosso

15 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - E' stata inaugurata la nuova sede di Confindustria Bergamo all'interno del Kilometro Rosso Innovation District. Protagonisti della cerimonia, svoltasi dopo la conclusione dell'assemblea generale, il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo. L'edificio è stato costruito in circa due anni, dalla fine del 2017 alla fine del 2019, con tutti gli ambienti arredati pronti per l'ingresso delle persone al 7 gennaio 2020, completi delle dotazioni tecnologiche. Si sviluppa su quattro piani fuori terra a cui si aggiungono il garage, una terrazza in copertura e l'auditorium sotterraneo da circa 250 posti.

Alla realizzazione, gestita da Servizi Confindustria Bergamo, hanno contribuito il general contractor Impresa Percassi, il firmatario del progetto architetto Riccardo Minelli di Archilabs, Avalon Real Estate, Ets e Bravo Solution - Jagger. L'87% del valore dei lavori è stato assegnato ad aziende locali, di cui il 65% associate.

“La nuova sede – sottolinea Scaglia– è il simbolo di un'associazione sempre più proattiva e orientata all'innovazione, aperta alla contaminazione dei saperi, che crede nell'interazione e nella forza della condivisione a sostegno dello sviluppo e della competitività del territorio”.