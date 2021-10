15 ottobre 2021 a

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Draghi ha avuto ragione perchè ha insistito. Io avevo paura dei casi di violenza singoli, ma non del blocco del Paese. Ero tranquillo, in tutti i casi con il green pass andavi in treno, la gente mostra il telefono o il pezzo di carta e capisce che è qualcosa che tutela noi". Lo ha detto Romano Prodi a Zapping.