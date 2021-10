Bergamo: lavoratori in nero, carabinieri chiudono discoteca

16 ottobre 2021 a

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno disposto la sospensione dell'attività di una discoteca a Curno, in provincia di Bergamo. Nel corso di un controllo nel locale, assieme all'Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Siae, i militari hanno trovato tre lavoratori in nero, di cui uno percepiva di reddito di cittadinanza, e di altri tre addetti privi di green pass. È stata inoltre riscontrata l'evasione, da parte del proprietario, dell'Iva e dell'imposta intrattenimenti, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione di effettuazione attività.

I carabinieri hanno comminato una multa di oltre 12mila euro e hanno notificato al titolare la sospensione dell'attività come conseguenza della presenza di lavoratori non in regola.