Iv: Renzi, 'Conte inventa su 1% per noi, vedremo su presunto 5% Di Donna'**

16 ottobre 2021

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sulla Raggi si è consumato l'attacco settimanale di Giuseppe Conte a Italia viva. L'ex premier ha criticato la ministra Elena Bonetti, che aveva detto una cosa semplice: non è che se sei donna, sei automaticamente una brava sindaca. La qualità, non il genere, misura i risultati di un amministratore. Ma io mi domando: perché, se ci giudica così irrilevanti, Conte attacca sempre noi di Italia viva? Non sarà che all'ex premier ancora rode qualcosa? E comunque: attendiamo con simpatia e curiosità il momento in cui Conte smetterà di parlare del presunto 1% di Italia viva per iniziare a parlare del presunto 5% che il suo amico Di Donna chiedeva agli imprenditori interessati a stare nel business delle mascherine. Che poi l'1% di Italia viva è un dato sicuramente inventato, il 5% dell'avvocato amico di Alpa e Conte, vedremo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.