Manifestazione: Bellanova, 'dalla piazza no alla violenza sì alla democrazia'

16 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La piazza di oggi lo dice con chiarezza e con nettezza: il lavoro non si tocca, no alla violenza, sì alla democrazia, sì ai valori che sono a fondamento della nostra Costituzione”. Così la copresidente di Italia viva Teresa Bellanova, oggi in piazza San Giovanni per partecipare, insieme alla delegazione composta da Nobili, Vono, Migliore, Garavini, D'Alessandro, alla manifestazione “Mai più fascismi”, organizzata da Cgil, Cisl, Uil, in corso a Roma.

“Quando si attacca una sede sindacale -ricorda- si attacca la democrazia. Oggi abbiamo una responsabilità enorme: rilanciare il nostro Paese, restituire ai cittadini e alle nuove generazioni fiducia nel futuro, rispondere alla domanda di sviluppo e di lavoro, moltiplicare la presenza delle donne in tutti i segmenti produttivi, lavorare per comunità più inclusive, rafforzare l'integrazione tra le diverse aree territoriali. Chi si colloca fuori dal perimetro democratico scritto nella nostra Costituzione lavora contro questi obiettive e contro il bene del Paese. A maggior ragione per questo non c'è spazio per chi fa uso di terrore e violenza: va isolato e combattuto con le armi della democrazia".