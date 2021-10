16 ottobre 2021 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Oggi i socialisti in Piazza San Giovanni con i sindacati per dire mai più fascismi. Una piazza unita che rappresenta l'Italia democratica e libera. Il centrodestra ha perso un'altra occasione per schierarsi dalla parte giusta”. Così in un tweet il segretario del Psi Enzo Maraio, partecipando alla manifestazione dei sindacati in Piazza San Giovanni.