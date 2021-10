16 ottobre 2021 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Una piazza bellissima e decine di migliaia di donne e uomini per ricordare a tutti che il fascismo è stato sconfitto il 25 aprile del 1945 e che è fuori legge. E fuori legge vanno messe le organizzazioni neo-fasciste. Per difendere democrazia e libertà”. Così, in un tweet, Nicola Oddati, della Direzione nazionale del Partito democratico.