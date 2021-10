16 ottobre 2021 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Solo chi non sa di cosa parla può accostare in modo surreale una tragedia disumana come quella della deportazione e dello sterminio di milioni di persone con l'introduzione del green pass. Solo chi non ha vergogna può arrivare ad aggredire verbalmente la senatrice Liliana Segre”. Lo scrive su twitter Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.