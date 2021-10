Milano: coinvolta in lite nella notte, 32enne gravissima al Niguarda

17 ottobre 2021 a





Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Una donna di 32 anni è stata ricoverata all'alba in rianimazione all'ospedale Niguarda di Milano, in pericolo di vita, con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. La donna, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, allertati dai sanitari, sarebbe rimasta coinvolta in una rissa - per cause ancora da accertare - in via A. di Toqueville, con un gruppo di giovani ancora non identificati ed indicati come "di origine africana". Nella lite è rimasto ferito anche un ragazzo senegalese di 25 anni, trasportato in codice verde con una ferita d'arma da taglio alla gamba.

La donna è di Segrate (Milano). Sul posto è intervenuto il personale del Nucleo Operativo della compagnia Milano Duomo, i rilievi sono del Nucleo Investigativo di Milano. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare l'autore o gli autori della violenta aggressione.