Covid: 87.529.825 somministrazioni vaccini, ciclo completato per oltre 81% 'over 12'**

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Sono 43.847.511 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19, l'81,18% della popolazione over 12, secondo l'ultimo report aggiornato a oggi. In totale le somministrazioni sono state 87.529.825, con 46.202.539 italiani che hanno fatto almeno una dose (l'85,54% della popolazione over 12).

Sono inoltre 581.132 le persone che hanno ricevuto una terza dose, il 7,67% della popolazione per cui è prevista la dose aggiuntiva.