Napoli, 17 ott. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 1-0 il Torino conquistando l'ottava vittoria nelle prime otto giornate di Serie A. A decidere la sfida dello stadio 'Maradona' si pensa Osimhen al 36' della ripresa. In classifica gli azzurri restano al comando da soli a punteggio pieno con 24 punti, 2 in più del Milan, mentre i granata restano fermi a quota 8 in dodicesima posizione insieme a Verona e Sassuolo.