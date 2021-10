Flexbimec porta l'eccellenza dell'industria italiana nel mondo

18 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Reggio Emilia - 18/10/2021: La Flexbimec International è un'azienda con sede ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, che rappresenta da quasi 50 anni un fiore all'occhiello dell'industria italiana nell'ambito della produzione di attrezzature per la movimentazione ed il controllo di fluidilubrificanti. Fondata nel 1974, la

“Dalla mia nomina nel 1989, abbiamo cercato di proseguire il percorso già in atto di affermazione del nostro brand con una produzione di alta qualità, un processo di internazionalizzazione che ha rafforzato la nostra presenza all'estero e un costante ampliamento della gamma di prodotti per soddisfare le necessità del cliente” – afferma Ruozi in una recente intervista. Si può dire che sia riuscito nell'intento: ad oggi, il 68% della produzione di Flexbimec International è destinato almercato estero. I principali distaccamenti dell'azienda reggiana fuori dal territorio italiano non sono solo in Europa (Germania e Spagna su tutte), ma anche in Egitto, in Sudafrica e persino in America con due filiali dirette: con quella di Porto Alegre, in Brasile, Flexbimec International serve capillarmente il mercato locale, così come a Miami in Florida per il mercato statunitense e centro-americano con

La produzione e il know-how sono completamente Made in Italy, come spiega lo stesso Ruozi: “Possiamo contare su dei collaboratori che lavorano con noi da una vita, sono cresciuti con noi trasmettendoci tanta competenza e professionalità: questo è un aspetto che il mercato apprezza molto”. Ed alla base del successo di Flexbimec International è proprio l'ascolto e il soddisfacimento delle esigenze dell'acquirente: “Ci mettiamo dalla stessa parte del tavolo del cliente e spesso si arriva ad una soluzione realizzata su misura”.

Flexbimec International progetta e produce non solo attrezzature, ma anche sistemi completi e interi impianti centralizzati per la movimentazione ed il controllo di fluidi lubrificanti e carburanti: si rivolgono a Flexbimec clienti operanti nel settore automotive, industria meccanica, meccanizzazione agricola, manutenzione macchinari in ambito minerario. Oggi Flexbimec è l'azienda principale di un piccolo gruppo industriale attivo anche nel settore della produzione di valvole oleodinamiche con la OFC-Villa e delle attrezzature per il recupero dei materiali in autodemolizione con De-BAY. Cosa riserverà a Flexbimec, invece, l'immediato futuro?

“Dopo il successo dell'apertura delle filiali in Brasile e negli Stati Uniti, la nostra intenzione è quella di continuare nel nostro percorso di crescita e di vicinanza al cliente, al fine di cogliere le sue esigenze in maniera ancora più puntuale, mantenendo la nostra tradizione, ma anche con lo stesso entusiasmo di sempre” – conclude Ruozi.

La grave e improvvisa emergenza sanitaria da Covid-19 che ha imperversato in Italia e nel mondo ha messo in ginocchio molti settori produttivi: la flessibilità produttiva, l'attenta puntuale programmazione e anche la lungimiranza hanno permesso a Flexbimec di superare anche questomomento di crisi. “In 50 anni abbiamo affrontato diversi periodi di crisi di mercato e di recessione, alternati ad altrettanti di grande espansione. Noi abbiamo sempre perseguito un cammino di crescita lenta, ma costante: questo ci ha permesso di avere quella flessibilità che ci ha permesso di affrontare e superare anche questa crisi senza troppi danni. Questa cultura aziendale ha contribuito a formare nei nostri collaboratori un forte senso di appartenenza: siamo una squadra consolidata nel tempo e ciò viene percepito positivamente e apprezzato dai clienti”.

Il gruppo Flexbimec può vantare un fatturato consolidato che nell'anno in corso supererà i 20 milioni di euro; sono oltre 1200 i rivenditori autorizzati dei prodotti Flexbimec nel mondo.

Flexbimec International Srl Via Roma, 26

42020 Albinea (Reggio Emilia) – Italia

Tel. +39 0522 347330

www.flexbimec.com

P.IVA 01647160355 REA 0201927

Capitale sociale: € 1.000.000,00 interamente versato