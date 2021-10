Covid Russia, nuovo record di contagi: oltre 34.300 in un giorno

18 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nuovo record di contagi da covid-19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 34.325 casi. Lo ha reso noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento della pandemia, segnalando un aumento rispetto ai 34.303 casi del giorno precedente. Sono invece 998 le persone morte per complicanze riconducibili all'infezione, spiegano le autorità sanitarie. Circa un terzo degli adulti in Russia ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-covid.