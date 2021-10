Il match Lazio-Inter nel segno della solidarietà Planetpay365 a sostegno della Fondazione P.U.P.I. Onlus e dell'Associazione SO.SPE. di Suor Paola

18 ottobre 2021 a

(Roma 18 ottobre 2021) - In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021, la piattaforma multiservizi partner dei biancocelesti ha consegnato il proprio contributo alle due onlus, impegnate nel sostegno di bambini e famiglie in difficoltà

Roma, 18 ottobre 2021 – Una sfida avvincente, sotto il segno della solidarietà. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021, che promuove le azioni a livello mondiale per coloro che soffrono la fame, il match tra Lazio e Inter è diventato la cornice ideale per un'iniziativa di solidarietà verso i più bisognosi.

Prima della sfida in campo, due donazioni da 5.000 euro ciascuna sono state effettuate dal partner biancoceleste PlanetPay365, piattaforma per i servizi a valore aggiunto, alla Onlus So.Spe. di Suor Paola, tifosissima della Lazio, e alla Fondazione P.U.P.I. Onlus. Entrambe sono scese in campo per ricevere le donazioni consegnate da Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment, la società proprietaria della piattaforma multiservizi PlanetPay365.

Il contributo del partner biancoceleste per sostenere le due organizzazioni no profit, da anni impegnate in Italia e in Argentina nel sostegno a bambini, giovani e famiglie disagiate, non si esaurisce con questa iniziativa: grazie all'accordo con l'istituto di pagamento Moneynet, PlanetPay365 ha attuato l'integrazione della piattaforma che renderà possibile le donazioni per entrambe le onlus attraverso il pagamento dei bollettini in tutti i punti PlanetPay365. Un partner che si è lasciato letteralmente contagiare dallo spirito solidale dell'iniziativa: Moneynet, infatti, si impegnerà per i prossimi 36 mesi ad aggiungere 1 euro ad ogni donazione effettuata per entrambe le associazioni attraverso la piattaforma PlanetPay365.

“Questo grande momento di solidarietà che vede unite la mia associazione PUPI e So.Spe. di Suor Paola ha un impatto sociale importante in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021 – ha dichiarato Paula de la Fuente fondatrice della Fondazione P.U.P.I. Onlus -. Un mix perfetto che racchiude sport e aiuto all'infanzia e che vede coinvolte due realtà che guardano nella stessa direzione. Ringrazio a nome mio e di Javier, S.S. Lazio per l'ospitalità in pre partita, il loro sponsor Planetpay365 e tutti gli attori presenti in questa iniziativa. Grazie a chi deciderà di sostenere la PUPI con donazioni libere.”

“Sono felice dell'iniziativa promossa dalla S.S. Lazio a favore dai più bisognosi in un momento storico in cui il numero di persone e famiglie che non hanno risorse economiche sufficienti per fare la spesa continua a crescere” - ha dichiarato Suor Paola fondatrice dell'Associazione So.Spe -. “La So.Spe si adopera ad aiutare la gente, sempre più numerosa, che giorno per giorno bussa alla nostra porta. Entrare in contatto con realtà come PlanetPay365 che sostengono i più bisognosi con gesti concreti fa aumentare la speranza per un futuro migliore. Ciò significa molto per noi, impegnati giornalmente a distribuire viveri agli esclusi nelle zone più marginali della nostra città in cui nascono le periferie esistenziali”.

“La storica associazione della nostra Suor Paola e la fondazione nata dall'impegno della famiglia Zanetti – ha affermato il Presidente Lotito - sono due esempi di una solidarietà reale e non di facciata. In occasione della Giornata dell'Alimentazione, abbiamo il dovere morale di accendere i riflettori non solo sul campo, dove si disputa Lazio - Inter, ma sui problemi che vivono tante persone, e soprattutto molti giovani, a pochi passi da noi”.

“Siamo una realtà intimamente legata al mondo sportivo di cui vogliamo esaltare gli aspetti più nobili, come il gioco di squadra e la solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato – ha dichiarato Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment -. La sfida tra due grandi club, con tifoserie gemellate, in una giornata importante e significativa come quella che sostiene la lotta alla fame nel mondo, ci è sembrata l'occasione perfetta per un atto concreto di sostegno a due realtà che con forza d'animo ed entusiasmo si impegnano da anni nell'aiutare i bisognosi, da un capo all'altro del mondo”.

La Fondazione P.U.P.I. Onlus, fondata nel 2001 per volontà di Javier Zanetti e di sua moglie Paula opera da 20 anni nell'ambito della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti in un'area di Buenos Aires (Argentina). I progetti dell'associazione si sviluppano in uno spazio dove bambini e adolescenti possono ricevere, fin dalla prima infanzia, l'attenzione, le cure e l'istruzione necessarie.

L'Associazione So.Spe Solidarietà e Speranza nata nel 1998 per iniziativa di Suor Paola, opera a favore di ragazze madri, bambini e adolescenti e si impegna nel sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, realtà del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto. La piattaforma multifunzionale propone una soluzione tecnologica in grado di dare valore aggiunto agli esercizi commerciali attraverso una vasta gamma di servizi di pubblica utilità, fruibili in modo rapido e intuitivo.