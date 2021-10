Kalorplus: un successo certificato dalle recensioni degli utenti

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ottobre 2021 - Forte di un'esperienza di circa 20 anni nel settore del condizionamento e riscaldamento, Kalorplus si conferma una delle realtà più importanti per l'installazione, la manutenzione e la vendita di apparecchi a gas quali caldaie, scaldabagni, climatizzatori e rinnovabili.

Da circa 20 anni è anche centro ufficiale Vaillant, prestigioso marchio tedesco sinonimo di affidabilità e qualità, con uno showroom di 3 piani nel cuore del quartiere Trieste-Salario.

Un successo, quello del noto centro assistenza autorizzato, testimoniato dalle centinaia di clientisoddisfatti che, ogni giorno, ne testimoniano il valore con le loro numerose opinioni online.

Affidabilità e sicurezza: le opinioni online che premiano i tecnici di Kalorplus

Riflesso di un'utenza oggi sempre più attenta alla professionalità, all'attenzione ai dettagli e alla cura del cliente, le recensioni su Kalorplus premiano soprattutto l'affidabilità del servizio.

L'attività del centro si basa, infatti, sull'organizzazione e sulla preparazione dei suoi professionisti, per far sì che ogni intervento sia sempre effettuato con la massima cura e affiancato da un servizio pre e post vendita impeccabile.

Un aspetto sottolineato anche dalle diverse recensioni rilasciate in rete, nelle quali sono in molti ad elogiare la "disponibilità, la cortesia e la puntualità", dei professionisti Kalorplus, nonché la loro premura nell'esporre informazioni tecniche accurate.

Kalorplus: i pareri sui servizi che creano valore

Naturalmente, tra i pareri positivi online che sembrano accomunare il maggior numero di utenti vi è soprattutto quello relativo alla qualità del servizio fornito da Kalorplus, definito dalla maggior parte delle recensioni "trasparente" e "di valore".

Una serie di caratteristiche riscontrate dai clienti in concomitanza di moltissimi interventi, tra i quali guasti improvvisi, sistemazioni dal carattere urgente, ma anche nell'annuale manutenzione per il rilascio del bollino caldaia.

Il merito va soprattutto ad un'assistenza no stop su tutta Roma, attiva 7 giorni su 7, anche nei festivi, cui si aggiunge la presenza di un capo tecnico qualificato sempre in sede, per eventuali consulenze tecniche e normative; ma ad avere una certa rilevanza è anche il servizio di recall fornito da Kalorplus, che aiuta il cliente a tenere fede agli obblighi di legge, in tema di manutenzione periodicadegli impianti, in prossimità della scadenze previste dalla normativa.

Ed è anche per questo se le recensioni che oggi premiano Kalorplus pongono l'accento soprattutto su un'attività caratterizzata da un elevato valore qualitativo; l'utenza in rete tende infatti a sottolineare l'importanza che gli interventi di manutenzione preventiva del centro assistenza hanno nel corretto funzionamento degli impianti, elogiando, in particolare, un servizio capace di andare ben oltre leaspettative.

Dall'installazione alla manutenzione: gli aspetti favoriti dai clienti

Non sorprende, dunque, che il noto centro assistenza Vaillant oggi goda di una solida reputazioneonline, così come accade sul territorio, e di un elevato numero di consumatori fidelizzati ormai da anni. Ma a restare soddisfatti sono anche quei clienti che – per interventi di manutenzione, per la sostituzione della vecchia caldaia o per una nuova installazione – si affidano a Kalorplus per la prima volta e che, soddisfatti, scelgono di rinnovare annualmente la loro fiducia al servizio.

In questo caso, a essere premiati dai pareri in rete sono soprattutto il sopralluogo "curato nei minimi dettagli", la disponibilità nell'instaurare una solida relazione con i clienti, la garanzia estesa gratuitamente fino a sette anni e la sollecitudine nella gestione di tutti gli aspetti burocratici, come ad esempio quelli relativi all'Iva agevolata, alle detrazioni e a tutti gli incentivi fiscali garantiti dall'Ecobonus 2021.

Feedback estremamente positivi sono poi quelli rivolti alla velocità degli interventi effettuati dal personale tecnico di Kalorplus: si va dalla formulazione di preventivi accurati disponibili in sole 24ore alla sostituzione di caldaie in tempi record, fino alla puntualità nei confronti di scadenze e appuntamenti.

A questi va ad aggiungersi la risoluzione tempestiva delle emergenze, nonché di quelle problematiche relative a malfunzionamento di condizionatori, caldaie e scaldabagni. Il tutto, naturalmente, adoperando esclusivamente ricambi originali e sempre disponibili e assicurando pagamenti personalizzati al variare delle specifiche esigenze.

