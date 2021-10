Finanza: blockchain conquista tutti, da Forint Finance ecosistema digitale trasparente

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Labitalia) - Le nuove forme d'investimento passano per il mondo digitale e per il suo ecosistema composto da un insieme di tecnologie complementari. Criptovalute, blockchain, Nft: sono questi i termini che stanno trasformando il panorama finanziario mondiale, nonché le modalità con cui le aziende si muovono oggi nei mercati economici. Quest'anno anche la Serie A di calcio è stata travolta dalla rivoluzione tech grazie alla blockchain, un nuovo tipo di network che garantisce sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle transazioni.

Sebbene le potenzialità d'investimento siano enormi, spesso le “regole del gioco” non sono facilmente comprensibili a tutti. Per questo Forint, azienda leader nel campo della Information Technology, offre innovazione tecnologica attraverso infrastrutture blockchain, fornendo gli strumenti indispensabili per esplorare questo universo in modo proficuo, consapevole e soprattutto sicuro. Il progetto di Forint - azienda fondata in Inghilterra a maggio scorso da Giuliano e Jacopo Neroni e composta da un team di ingegneri italiani under 35 altamente specializzati ed esperti di soluzioni software e hardware - mira da un lato a creare un ecosistema digitale, supportando privati ed aziende a districarsi nel caos della burocrazia e assicurando una corretta gestione fiscale, uno dei problemi principali degli investitori; dall'altro ad eliminare le barriere d'entrata nel mondo della finanza decentralizzata, rendendo più semplice e veloce l'acquisto di criptovalute.

“La mission di Forint è ridurre il costo delle transazioni quotidiane e aumentarne il valore per l'intera comunità -ha dichiarato Giuliano Neroni, Cio di Forint Finance-. Miriamo a creare un luogo in cui tutti possano contribuire all'ecosistema e al tempo stesso godere di benefici personali. La chiave per un'allocazione dei fondi più sicura, affidabile ed equa passa per un approccio decentralizzato, una migliore qualità della vita, un minor spreco di denaro e un aiuto più rapido, intelligente e continuativo ai settori in difficoltà. Tutto questo è possibile sfruttando la blockchain e la tecnologia Nft, trasformando il flusso commerciale obsoleto dell'e-business in un bacino di nuove opportunità per produttori, venditori e clienti.”

Un team di esperti specializzati in diversi ambiti, che spaziano da quello economico a quello ingegneristico, permette a Forint Finance di essere una delle aziende all'avanguardia in questo comparto, in Italia ed all'estero, grazie a una serie di servizi configurabili e fruibili sia attraverso un'interfaccia web che per mezzo di app iOS e Android.

Tra la gamma di offerte targate Forint vi è Dexy, un sistema di intermediazione finanziaria che va a snellire e rendere più accessibile il complesso processo di acquisto e vendita delle criptovalute, permettendo di operare sui mercati decentralizzati, utilizzando sistemi di pagamento tradizionali come PayPal o Stripe.

Forint Atm consente di effettuare transazioni per mezzo di denaro contante, come si farebbe con un normalissimo bancomat. Presto in arrive poi anche Forint Fiscal Assistant, una piattaforma dove gli utenti avranno accesso a una tecnologia che semplifica i processi fiscali che legano enti governativi, imprese e consumatori ed offrirà anche un servizio di consulenza fiscale on-demand per colmare il divario nel rapporto tra investitori e fiscalità.