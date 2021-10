Ballottaggi: Rosato, 'scelti buoni amministratori, buona notizia M5S a opposizione'

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "In questo momento si stanno vincendo città in cui il Movimento 5 stelle è all'opposizione e questa è una gran buona notizia, perchè comunque viene garantito un livello di governo migliore. Queste sono elezioni amministrative, vanno lette in questo modo, danno un segnale molto positivo, si scelgono buoni amministratori, che avranno un compito molto difficile: spendere le risorse del Recovery, perchè non si spendono tutte a Roma, si spendono anche nelle città, quelle delle città sono molto importanti per la ripresa economica". Così Ettore Rosato, presidente di Italia viva, ai microfoni di Rainews 24.