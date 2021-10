Ballottaggi: entusiasmo Pd, 'si profila cappotto'**

18 ottobre 2021 a

Roma 18 ott (Adnkronos) - "Si profila un quasi cappotto. Anzi, un cappotto". Con il passare delle ore cresce al Pd l'entusiamo per i dati dei ballottaggi. Secondo i dati, considerati affidabili, valutati in questi momenti alla sede del Pd il centrosinistra risulta vincitore nella stragrande maggioranza delle città: "Alla fine, il centrosinistra governerà circa il 70% dei comuni", spiegano i dirigenti dem.

Oltre alle grandi città, come Roma e Torino, il Pd risulta vincitore in comuni come Cosenza, Isernia, Caserta, Varese, Latina tra le altre. Resta in bilico Trieste, dove alla sede del Pd continuano ad arrivare dati ancora incerti.