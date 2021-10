Calcio: Kean, 'fortunato sul gol, vittoria sulla Roma un punto di partenza'

18 ottobre 2021 a

Torino, 18 ott. - (Adnkronos) - "Sul gol ho avuto un po' di fortuna, ma quando la palla entra alla fine non ci pensi". Così l'attaccante della Juventus Moise Kean, match-winner nella sfida di ieri sera contro la Roma con un colpo di testa dopo una carambola con il compagno di squadra Rodrigo Bentancur. "Era importante portare a casa questo risultato e ci siamo riusciti -aggiunge il 21enne piemontese a Jtv-. Siamo contenti, questo risultato ci dà la forza per continuare ad avanzare in classifica. Io cerco sempre di tenere più palloni possibili e far salire la squadra, poi è arrivato anche il gol ed è sempre bello. È un punto di partenza, dobbiamo continuare a lavorare. Un po' alla volta stiamo recuperando il terreno perso e con il lavoro alla fine arriveremo”.