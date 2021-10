Roma: Renzi, 'finalmente chiusa stagione Raggi'

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Davvero ottimi i risultati dei ballottaggi per i candidati che abbiamo sostenuto. Complimenti ai nuovi sindaci: faranno il lavoro più bello del mondo. Auguri!". Così Matteo Renzi nella enews.

"Uno speciale in bocca al lupo a Roberto Gualtieri a Roma. Come noto, dopo aver sostenuto Carlo Calenda al primo turno, al ballottaggio ci siamo schierati con Gualtieri, come ho detto in questa iniziativa con Francesca Leoncini e Valerio Casini".

"E siamo felici che finalmente si sia chiusa la stagione di Virginia Raggi e dei Cinque Stelle. Roma ha bisogno di una capitale. La capitale ha bisogno di un sindaco. Da stasera si può ripartire. Finisce anche il tempo dei Cinque Stelle ovunque, a cominciare da Torino, dove Stefano Lo Russo prende il posto di Chiara Appendino".