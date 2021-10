Ballottaggi: Letta, 'atteggiamento federatore Pd non cambia per risultati'**

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Io sono convinto, fermamente convinto che questo secondo turno dimostri che l'idea di una coalizione larga è concretizzabile non è astratta, perché se siamo riusciti a vincere è perché siamo riusciti a convincere, ovunque. Questo dimostra che gli elettorati si stanno fondendo. Voglio rassicurare tutti gli alleati che l'atteggiamento generoso e federatore del Pd e non vira improvvisamente a seconda dei risultati che ci sono". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa al Nazareno.