Green pass: Faq governo, tempo determinato per sostituire lavoratori senza**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni". E' quanto si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull'ultimo Dpcm firmati dal presidente del Consiglio Mario Draghi.