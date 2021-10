18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott.(Adnkronos) - L'obbligo di green pass riguarda anche gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto. E' quanto precisa Palazzo Chigi, in una risposta a una delle ultime Faq pubblicate sul sito del governo. "L'obbligo di green pass - si legge sul sito - non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso".